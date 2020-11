Тысячи людей на улицах Нью-Йорка празднуют победу Байдена

Жители Нью-Йорка вышли на Таймс-сквер, чтобы отпраздновать победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Дональд Трамп пока не признал поражение.

Об этом сообщает NBC New York.

Отмечается, что тысячи людей собрались на Таймс-сквер, Гранд-Арми-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Люди размахивают флагами, гудят клаксоны, движение в районе Центрального парка и Таймс-сквер практически перекрыто.

Кроме того, законодатели муниципального образования Нью-Йорка, в том числе мэр Билл де Блазио и губернатор Эндрю Куомо, опубликовали послания с поздравлениями и поддержкой избранного президента и вице-президента.

A glass ceiling shattered. A status quo broken. Congratulations, Vice President-elect @KamalaHarris . You’ve already made history. Thank you for knocking barriers down for all of the young women in our city and country.

A historic day.



After the darkness, division and hate of the past four years, America has spoken and rejected more of the same.



Congratulations to my good friend President-Elect @JoeBiden.



Today we go forward in hope & progress. pic.twitter.com/no8aUQrIJ0