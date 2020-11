Тисячі людей на вулицях Нью-Йорка святкують перемогу Байдена

Мешканці Нью-Йорка вийшли на Таймс-сквер, щоб відсвяткувати перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Дональд Трамп поки не визнав поразку.

Про це повідомляє NBC New York.

Наголошується, що тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, Гранд-Армі-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Люди розмахують прапорами, гудуть клаксони, рух в районі Центрального парку і Таймс-сквер практично перекрито.

Крім того, законодавці муніципальної освіти Нью-Йорка, в тому числі мер Білл де Блазіо і губернатор Ендрю Куомо, опублікували послання з привітаннями і підтримкою обраного президента і віце-президента.

A glass ceiling shattered. A status quo broken. Congratulations, Vice President-elect @KamalaHarris . You've already made history. Thank you for knocking barriers down for all of the young women in our city and country.

A historic day.



After the darkness, division and hate of the past four years, America has spoken and rejected more of the same.



Congratulations to my good friend President-Elect @JoeBiden.



Today we go forward in hope & progress. pic.twitter.com/no8aUQrIJ0