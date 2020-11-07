Тисячі людей на вулицях Нью-Йорка святкують перемогу Байдена

Фото: Нью-Йорк (ABC7/Twitter)

Мешканці Нью-Йорка вийшли на Таймс-сквер, щоб відсвяткувати перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Дональд Трамп поки не визнав поразку.

Про це повідомляє NBC New York.

Наголошується, що тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, Гранд-Армі-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Люди розмахують прапорами, гудуть клаксони, рух в районі Центрального парку і Таймс-сквер практично перекрито.

Крім того, законодавці муніципальної освіти Нью-Йорка, в тому числі мер Білл де Блазіо і губернатор Ендрю Куомо, опублікували послання з привітаннями і підтримкою обраного президента і віце-президента.

A glass ceiling shattered. A status quo broken.



Congratulations, Vice President-elect @KamalaHarris. You've already made history. Thank you for knocking barriers down for all of the young women in our city and country. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 7, 2020

A historic day.



After the darkness, division and hate of the past four years, America has spoken and rejected more of the same.



Congratulations to my good friend President-Elect @JoeBiden.



Today we go forward in hope & progress. pic.twitter.com/no8aUQrIJ0 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 7, 2020

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявила про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані, виступаючи на прес-конференції у Філадельфії, заявив, що у штаті Пенсільванія під питанням знаходяться щонайменше 600 тисяч бюлетенів.

Байден підкреслив, що для нього честь бути обраним американцями на пост президента.