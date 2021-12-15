Более тысячи лет евреи называют Киев своим домом, - Ламборн

"Более тысячи лет с тех пор, как Константин Седьмой восседал на императорском престоле в Константинополе, еврейские мужчины и женщины называют Киев своим домом. То, как украинская нация относится к Израилю и еврейскому народу, многое говорит о характере этой нации. И в последние годы наши украинские друзья перенимают благороднейшие традиции истории своей страны", - подчеркнул он.

Вместе с тем по словам Ламборна, история еврейского населения Украины высвечивает крайнюю опасность антисемитизма, который до сих пор существует в мире. Он также напомнил, что в прошлом году лично внес в законопроект об обороне формулировку, которая позволит Израилю и США вместе разрабатывать противоракетные лазерные технологии.

"Мы смогли полностью профинансировать "Железный купол" и аналогичные израильские системы противоракетной обороны, такие как "Стрела-3" и "Праща Давида", в рамках Закона о национальной обороне на 2022 финансовый год, который только что был принят", - подчеркнул он.

Как раньше заявил основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, третий Kyiv Jewish Forum собрал глав государств и представителей правительств и парламентов многих стран мира.

Спикеры и гости форума обсудили ключевые вопросы, стоящие сегодня перед евреями и всем миром.