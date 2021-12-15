Понад тисячу років євреї називають Київ своїм домом, - Ламборн

"Більше тисячі років, відколи Костянтин Сьомий сидів на імператорському престолі в Константинополі, єврейські чоловіки і жінки називають Київ своїм домом. Те, як українська нація ставиться до Ізраїлю та єврейського народу, багато говорить про характер цієї нації. І останніми роками наші українські друзі переймають шляхетні традиції історії своєї країни", - наголосив він.

Разом з тим, за словами Ламборна, історія єврейського населення України висвічує крайню небезпеку антисемітизму, який досі існує у світі. Він також нагадав, що минулого року особисто вніс у законопроєкт про оборону формулювання, яке дозволить Ізраїлю та США разом розробляти протиракетні лазерні технології.

"Ми змогли повністю профінансувати "Залізний купол" та аналогічні ізраїльські системи протиракетної оборони, такі як "Стріла-3" та "Праща Давида", у межах Закону про національну оборону на 2022 фінансовий рік, який щойно був прийнятий", - наголосив він.

Як раніше заявив засновник Kyiv Jewish Forum, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, третій Kyiv Jewish Forum зібрав голів держав та представників урядів та парламентів з багатьох країн світу.

Спікери та гості форуму обговорили ключові питання, що стоять сьогодні перед євреями та всім світом.