Более тысячи лет евреи называют Киев своим домом, - Ламборн

Украина стала гораздо более гостеприимной и безопасной для своего еврейского населения. Это важная веха, которой даже не достигли США.

Об этом заявил конгрессмен, член Палаты представителей США от штата Колорадо Дуг Ламборн на Kyiv Jewish Forum 2021.

"Более тысячи лет с тех пор, как Константин Седьмой восседал на императорском престоле в Константинополе, еврейские мужчины и женщины называют Киев своим домом. То, как украинская нация относится к Израилю и еврейскому народу, многое говорит о характере этой нации. И в последние годы наши украинские друзья перенимают благороднейшие традиции истории своей страны", - подчеркнул он.

Вместе с тем по словам Ламборна, история еврейского населения Украины высвечивает крайнюю опасность антисемитизма, который до сих пор существует в мире. Он также напомнил, что в прошлом году лично внес в законопроект об обороне формулировку, которая позволит Израилю и США вместе разрабатывать противоракетные лазерные технологии.

"Мы смогли полностью профинансировать "Железный купол" и аналогичные израильские системы противоракетной обороны, такие как "Стрела-3" и "Праща Давида", в рамках Закона о национальной обороне на 2022 финансовый год, который только что был принят", - подчеркнул он.

Как раньше заявил основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, третий Kyiv Jewish Forum собрал глав государств и представителей правительств и парламентов многих стран мира.

Спикеры и гости форума обсудили ключевые вопросы, стоящие сегодня перед евреями и всем миром.