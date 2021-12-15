ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад тисячу років євреї називають Київ своїм домом, - Ламборн

Новость на русском →
Колорадо, Середа 15 грудня 2021 16:13
Понад тисячу років євреї називають Київ своїм домом, - Ламборн Фото: Дуг Ламборн (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Україна стала набагато гостиннішою та безпечнішою для свого єврейського населення. Це важлива віха, якої навіть не досягли США.

Про це заявив конгресмен, член Палати представників США від штату Колорадо Дуг Ламборн на Kyiv Jewish Forum 2021.

"Більше тисячі років, відколи Костянтин Сьомий сидів на імператорському престолі в Константинополі, єврейські чоловіки і жінки називають Київ своїм домом. Те, як українська нація ставиться до Ізраїлю та єврейського народу, багато говорить про характер цієї нації. І останніми роками наші українські друзі переймають шляхетні традиції історії своєї країни", - наголосив він.

Разом з тим, за словами Ламборна, історія єврейського населення України висвічує крайню небезпеку антисемітизму, який досі існує у світі. Він також нагадав, що минулого року особисто вніс у законопроєкт про оборону формулювання, яке дозволить Ізраїлю та США разом розробляти протиракетні лазерні технології.

"Ми змогли повністю профінансувати "Залізний купол" та аналогічні ізраїльські системи протиракетної оборони, такі як "Стріла-3" та "Праща Давида", у межах Закону про національну оборону на 2022 фінансовий рік, який щойно був прийнятий", - наголосив він.

Як раніше заявив засновник Kyiv Jewish Forum, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, третій Kyiv Jewish Forum зібрав голів держав та представників урядів та парламентів з багатьох країн світу.

Спікери та гості форуму обговорили ключові питання, що стоять сьогодні перед євреями та всім світом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Сполучені Штати Америки Форум
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні