Тысячи кибератак и работа на ФСБ: СБУ разоблачила хакерскую группировку Armagedon

Служба безопасности Украины установила хакеров всемирно известной группировки Armagedon, которая осуществила более 5 тысяч кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Armagedon - это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве, говорится в сообщении.
"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить безоговорочные доказательства их причастности к атакам", - говорится в сообщении.
На брифинге начальник Департамента кибербезопасности СБУ сообщил, что в состав группировки входили две группы сотрудников ФСБ:
5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следственные действия и экспертные исследования по привлечению сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем Украины. Основными целями злоумышленников были: