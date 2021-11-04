Тисячі кібератак та робота на ФСБ: СБУ викрила хакерське угруповання Armagedon

Armagedon - це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві, йдеться у повідомленні.

"Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак", - йдеться у повідомленні.

На брифінгу начальник Департаменту кібербезпеки СБУ повідомив, що до складу угруповування входили дві групи співробітників ФСБ:

кадрові співробітники ФСБ, які брали участь в окупації Криму,

колишні співробітники правоохоронних органів України, які зрадили присязі та перейшли на бік країни-агресора.

5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114 (шпигунство);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);

ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

"Діяльність" угрупування

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак і намагався "заразити" понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем України. Основними цілями зловмисників були: