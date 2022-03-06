Тысячи иностранных добровольцев едут защищать Украину: среди них американцы

Тысячи добровольцев едут защищать Украину от российского вторжения. Среди них американские военные, которые ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Издание рассказывает об американском ветеране, который решил противостоять российскому вторжению в Украине. Он отмечает, что мог бы помогать украинцам обороняться как на самом фронте, так и в качестве военного инструктора.
Он отметил, что украинское правительство поступило правильно, решив сформировать международный легион добровольцев. В любом случае боец собирался помочь украинцам.
Напомним, что в Украину приедут 16 тысяч добровольцев из других стран. Об этом рассказал Зеленский.
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