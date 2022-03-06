UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тысячи иностранных добровольцев едут защищать Украину: среди них американцы

Автор: Наталья Скороход

Тысячи добровольцев едут защищать Украину от российского вторжения. Среди них американские военные, которые ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Издание рассказывает об американском ветеране, который решил противостоять российскому вторжению в Украине. Он отмечает, что мог бы помогать украинцам обороняться как на самом фронте, так и в качестве военного инструктора.

Он отметил, что украинское правительство поступило правильно, решив сформировать международный легион добровольцев. В любом случае боец собирался помочь украинцам.

Напомним, что в Украину приедут 16 тысяч добровольцев из других стран. Об этом рассказал Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину