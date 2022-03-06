Тисячі іноземних добровольців їдуть захищати Україну: серед них американці

Видання розповідає про американського ветерана, який вирішив протистояти російському вторгненню в Україну. Він зазначає, що міг би допомагати українцям оборонятися як на самому фронті, так і в якості військового інструктора.

Він зазначив, що український уряд вчинив правильно, вирішивши сформувати міжнародний легіон добровольців. У будь-якому випадку боєць збирався допомогти українцям.