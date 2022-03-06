RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тисячі іноземних добровольців їдуть захищати Україну: серед них американці

Автор: Наталья Скороход

Тисячі добровольців їдуть захищати Україну від російського вторгнення. Серед них американські військові, які відповіли на заклик України приєднуватися до служби в міжнародному батальйоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Видання розповідає про американського ветерана, який вирішив протистояти російському вторгненню в Україну. Він зазначає, що міг би допомагати українцям оборонятися як на самому фронті, так і в якості військового інструктора.

Він зазначив, що український уряд вчинив правильно, вирішивши сформувати міжнародний легіон добровольців. У будь-якому випадку боєць збирався допомогти українцям.

Нагадаємо, що в Україну приїдуть 16 тисяч добровольців з інших країн. Про це розповів Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України