Тисячі іноземних добровольців їдуть захищати Україну: серед них американці

Тисячі добровольців їдуть захищати Україну від російського вторгнення. Серед них американські військові, які відповіли на заклик України приєднуватися до служби в міжнародному батальйоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Видання розповідає про американського ветерана, який вирішив протистояти російському вторгненню в Україну. Він зазначає, що міг би допомагати українцям оборонятися як на самому фронті, так і в якості військового інструктора.
Він зазначив, що український уряд вчинив правильно, вирішивши сформувати міжнародний легіон добровольців. У будь-якому випадку боєць збирався допомогти українцям.
Нагадаємо, що в Україну приїдуть 16 тисяч добровольців з інших країн. Про це розповів Зеленський.
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