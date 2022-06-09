За тысячи долларов и духовные награды. Китай стимулирует поиск шпионов внутри страны

Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности. Власти страны активизируют многолетнюю кампанию по выявлению тех, кого они называют "представителями иностранного шпионажа" и "враждебными силами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.