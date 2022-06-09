За тысячи долларов и духовные награды. Китай стимулирует поиск шпионов внутри страны

Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности. Власти страны активизируют многолетнюю кампанию по выявлению тех, кого они называют "представителями иностранного шпионажа" и "враждебными силами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Успешные осведомители могут получить либо духовное вознаграждение в виде сертификатов, либо материальное вознаграждение в виде наличных денег. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Министерства государственной безопасности.
Доносы должны содержать конкретные сведения о вовлеченных людях или действиях, а информация должна быть новой для властей. Сообщения могут быть сделаны лично, через Интернет, по почте или через горячую линию государственной безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Однако КНР отказывалась идти против санкций Запада.
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