Тысячи бельгийцев ошибочно вызвали на COVID-вакцинацию

В Бельгии люди начали получать вызов на вакцинацию от коронавируса. Однако позже оказалось, что тысячам из них в нескольких регионах сообщения были отправлены ошибочно, поскольку граждане не входят в приоритетные группы населения.

Как сообщается, ложные вызовы имели место во Фландрии, Валлонии и Брюсселе.

"К сожалению, некоторых людей вызвали по ошибке. Вся Фландрия, Брюссель и некоторые центры в Валлонии подверглись этой проблемы", - сказала мэр города Мускроне Бригит Обер.

По ее словам, тысячу людей ошибочно направили в центры вакцинации, а нескольким сотням уже назначили дату. Среди них были юристы, нотариусы или работники центров социальной помощи.

При этом власти Бельгии обещают сделать прививки всем, кто получил ложное приглашение.

"Жаль, что эти люди смешиваются с теми, кому следует делать прививку в первоочередном порядке. Однако, поскольку у нас все еще есть свободные часы, это не является серьезной проблемой само по себе", - сказал директор одного из центров вакцинации.