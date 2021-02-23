ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тысячи бельгийцев ошибочно вызвали на COVID-вакцинацию

Новина українською → Брюссель, Вторник 23 февраля 2021 14:57
Тысячи бельгийцев ошибочно вызвали на COVID-вакцинацию Фото: больница (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Бельгии люди начали получать вызов на вакцинацию от коронавируса. Однако позже оказалось, что тысячам из них в нескольких регионах сообщения были отправлены ошибочно, поскольку граждане не входят в приоритетные группы населения.

Об этом сообщает RTBF.

Как сообщается, ложные вызовы имели место во Фландрии, Валлонии и Брюсселе.

"К сожалению, некоторых людей вызвали по ошибке. Вся Фландрия, Брюссель и некоторые центры в Валлонии подверглись этой проблемы", - сказала мэр города Мускроне Бригит Обер.

По ее словам, тысячу людей ошибочно направили в центры вакцинации, а нескольким сотням уже назначили дату. Среди них были юристы, нотариусы или работники центров социальной помощи.

При этом власти Бельгии обещают сделать прививки всем, кто получил ложное приглашение.

"Жаль, что эти люди смешиваются с теми, кому следует делать прививку в первоочередном порядке. Однако, поскольку у нас все еще есть свободные часы, это не является серьезной проблемой само по себе", - сказал директор одного из центров вакцинации.

Напомним, ранее Национальный кризисный центр Бельгии предостерег граждан от подделок вакцин против коронавируса, предположительно российского происхождения. Там подчеркнули, что надежность таких препаратов не подтверждена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Бельгия
NEWS
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине