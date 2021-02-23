ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тисячу бельгійців помилково викликали на COVID-вакцинацію

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 23 лютого 2021 14:57
Тисячу бельгійців помилково викликали на COVID-вакцинацію Фото: лікарня (freepik)
Автор: Андрій Козловський

У Бельгії люди почали отримувати виклик на вакцинацію від коронавірусу. Однак пізніше виявилось, що тисячам людей у декількох регіонах повідомлення були надіслані помилково, оскільки громадяни не входять до пріоритетних груп населення.

Про це повідомляє RTBF.

Як повідомляється, помилкові виклики мали місце у Фландрії, Валлонії та Брюсселі.

"На жаль, деяких людей викликали помилково. Уся Фландрія, Брюссель та деякі центри у Валлонії зазнали цієї проблеми", - сказала мер міста Мускрон Брігіт Обер.

За її словами, тисячу людей було помилково відправлено до центрів вакцинації, а кілька сотень вже призначили зустріч. Серед них були юристи, нотаріуси або працівники центрів соціальної допомоги.

При цьому влада Бельгії обіцяє зробити щеплення всім, хто отримав помилкове запрошення.

"Шкода, що ці люди змішуються з тими, кому слід робити щеплення в першочерговому порядку. Однак, оскільки у нас все ще є вільні години, це не є серйозною проблемою саме по собі", - сказав директор одного з центрів вакцинації.

Нагадаємо, раніше Національний кризовий центр Бельгії застеріг громадян від підробок вакцин проти коронавірусу, які ймовірно мають російське походження. Там наголосили, що надійність таких препаратів не підтверджена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Бельгия
NEWS
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні