Тисячу бельгійців помилково викликали на COVID-вакцинацію

У Бельгії люди почали отримувати виклик на вакцинацію від коронавірусу. Однак пізніше виявилось, що тисячам людей у декількох регіонах повідомлення були надіслані помилково, оскільки громадяни не входять до пріоритетних груп населення.

Як повідомляється, помилкові виклики мали місце у Фландрії, Валлонії та Брюсселі.

"На жаль, деяких людей викликали помилково. Уся Фландрія, Брюссель та деякі центри у Валлонії зазнали цієї проблеми", - сказала мер міста Мускрон Брігіт Обер.

За її словами, тисячу людей було помилково відправлено до центрів вакцинації, а кілька сотень вже призначили зустріч. Серед них були юристи, нотаріуси або працівники центрів соціальної допомоги.

При цьому влада Бельгії обіцяє зробити щеплення всім, хто отримав помилкове запрошення.

"Шкода, що ці люди змішуються з тими, кому слід робити щеплення в першочерговому порядку. Однак, оскільки у нас все ще є вільні години, це не є серйозною проблемою саме по собі", - сказав директор одного з центрів вакцинації.