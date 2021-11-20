Тысячи австралийцев вышли на демонстрации против требований вакцинации от COVID-19

Несколько тысяч человек вышли на улицы Австралии в субботу, протестуя против требований вакцинации COVID-19. В это же время меньшее количество людей собрались, чтобы поддержать меры, которые сделали страну одной из самых вакцинированных в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По состоянию на 19 ноября почти 85% австралийцев в возрасте 16 лет и старше были полностью вакцинированы от коронавируса. Хотя вакцинация по всей стране является добровольной, штаты и территории ввели обязательную вакцинацию для многих профессий и запретили непривитым участвовать в различных мероприятиях, а также посещать рестораны и концерты.

Скандируя "Свобода, свобода" и неся таблички «Конец сегрегации сейчас», несколько тысяч протестующих против вакцинации прошли маршем по центру Мельбурна, второго по численности населения города Австралии, который больше всего пострадал от пандемии.

Протестующие собрались также в Сиднее, Брисбене и других городах. Баннер в Сиднее гласил: "Моя жизнь - это не подарок правительства, это дар от Бога".

Митинги против вакцинации продолжаются в Австралии в течение нескольких недель, иногда становясь насильственными и привлекая группы обычных граждан, а также ультраправых и сторонников теории заговора.

Однако движение против вакцинации остается небольшим, и опросы общественного мнения показывают поддержку мер правительства.

В Мельбурне прошел контр-митинг с участием нескольких сотен человек, организованный группой "Кампания против расизма и фашизма" под лозунгом «Не стесняйся, получай укол».

Руководитель турнира Australia Open, первого в году теннисного турнира Большого шлема и одного из крупнейших спортивных событий Австралии, заявил в субботу, что все игроки должны будут пройти вакцинацию, чтобы участвовать в соревнованиях в январе в Мельбурне.

В субботу было зарегистрировано 1166 новых случаев заражения COVID-19 в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн. Еще пять человек умерли. В самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, где почти 92% людей полностью вакцинированы, зарегистрировано 182 новых случая.

Несмотря на вспышки "Дельты", которые привели к месяцам изоляции в Сиднее и Мельбурне, в Австралии было всего около 760 подтвержденных случаев заболевания и 7,5 случаев смерти на 100 000 человек, по данным Всемирной организации здравоохранения, что намного ниже, чем во многих других развитых странах. Например, в Соединенном Королевстве зарегистрировано более 14 000 подтвержденных случаев заболевания и 211 случаев смерти на 100 000 человек.

Соседняя Новая Зеландия, сообщила о 172 новых случаях. По состоянию на пятницу 83% населения тихоокеанской страны были полностью вакцинированы.