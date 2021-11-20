Тисячі австралійців вийшли на демонстрації проти вимог вакцинації від COVID-19

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Австралії в суботу, 20 листопада, протестуючи проти вимог вакцинації COVID-19. В цей же час менша кількість людей зібралися, щоб підтримати заходи, які зробили країну однією з найбільш вакцинованих у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Станом на 19 листопада майже 85% австралійців у віці 16 років і старше були повністю вакциновані від коронавірусу. Хоча вакцинація по всій країні є добровільною, держави і території ввели обов'язкову вакцинацію для багатьох професій і заборонили нещепленим брати участь у різних заходах, а також відвідувати ресторани і концерти.

Скандуючи "Свобода, свобода" і несучи таблички "Кінець сегрегації зараз", кілька тисяч протестуючих проти вакцинації пройшли маршем по центру Мельбурна, другого за чисельністю населення міста Австралії, який найбільше постраждав від пандемії.

Протестувальники зібралися також у Сіднеї, Брісбені та інших містах. Банер в Сіднеї свідчив:"моє життя - це не подарунок уряду, це дар від Бога".

Мітинги проти вакцинації тривають в Австралії протягом декількох тижнів, іноді стаючи насильницькими і залучаючи групи звичайних громадян, а також ультраправих і прихильників теорії змови.

Проте рух проти вакцинації залишається невеликим, і опитування громадської думки показують підтримку заходів уряду.

У Мельбурні пройшов контр-мітинг за участю кількох сотень людей, організований групою "кампанія проти расизму і фашизму" під гаслом «Не соромся, отримуй укол».

Керівник турніру Australia Open, першого в році тенісного турніру Великого шолома і одного з найбільших спортивних подій Австралії, заявив в суботу, що всі гравці повинні будуть пройти вакцинацію, щоб брати участь у змаганнях в січні в Мельбурні.

У суботу було зареєстровано 1166 нових випадків зараження COVID - 19 в штаті Вікторія, столицею якого є Мельбурн. Ще п'ять людей померли. У найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс, де майже 92% людей повністю вакциновані, зареєстровано 182 нових випадки.

Незважаючи на спалахи "Дельти", які призвели до місяців ізоляції в Сіднеї і Мельбурні, в Австралії було всього близько 760 підтверджених випадків захворювання і 7,5 випадків смерті на 100 000 осіб, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, що набагато нижче, ніж у багатьох інших розвинених країнах. Наприклад, у Сполученому Королівстві зареєстровано понад 14 000 підтверджених випадків захворювання та 211 випадків смерті на 100 000 осіб.

Сусідня Нова Зеландія, повідомила про 172 нових випадків. Станом на п'ятницю 83% населення тихоокеанської країни були повністю вакциновані.