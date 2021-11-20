ru ua
Сб, 20 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Тисячі австралійців вийшли на демонстрації проти вимог вакцинації від COVID-19

Новость на русском →
Субота 20 листопада 2021 08:40
Тисячі австралійців вийшли на демонстрації проти вимог вакцинації від COVID-19 Фото: в Австралії протестують проти вакцинації (theage.com.au)
Автор: Олександр Білоус

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Австралії в суботу, 20 листопада, протестуючи проти вимог вакцинації COVID-19. В цей же час менша кількість людей зібралися, щоб підтримати заходи, які зробили країну однією з найбільш вакцинованих у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Станом на 19 листопада майже 85% австралійців у віці 16 років і старше були повністю вакциновані від коронавірусу. Хоча вакцинація по всій країні є добровільною, держави і території ввели обов'язкову вакцинацію для багатьох професій і заборонили нещепленим брати участь у різних заходах, а також відвідувати ресторани і концерти.

Скандуючи "Свобода, свобода" і несучи таблички "Кінець сегрегації зараз", кілька тисяч протестуючих проти вакцинації пройшли маршем по центру Мельбурна, другого за чисельністю населення міста Австралії, який найбільше постраждав від пандемії.

Протестувальники зібралися також у Сіднеї, Брісбені та інших містах. Банер в Сіднеї свідчив:"моє життя - це не подарунок уряду, це дар від Бога".

Мітинги проти вакцинації тривають в Австралії протягом декількох тижнів, іноді стаючи насильницькими і залучаючи групи звичайних громадян, а також ультраправих і прихильників теорії змови.

Проте рух проти вакцинації залишається невеликим, і опитування громадської думки показують підтримку заходів уряду.

У Мельбурні пройшов контр-мітинг за участю кількох сотень людей, організований групою "кампанія проти расизму і фашизму" під гаслом «Не соромся, отримуй укол».

Керівник турніру Australia Open, першого в році тенісного турніру Великого шолома і одного з найбільших спортивних подій Австралії, заявив в суботу, що всі гравці повинні будуть пройти вакцинацію, щоб брати участь у змаганнях в січні в Мельбурні.

У суботу було зареєстровано 1166 нових випадків зараження COVID - 19 в штаті Вікторія, столицею якого є Мельбурн. Ще п'ять людей померли. У найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс, де майже 92% людей повністю вакциновані, зареєстровано 182 нових випадки.

Незважаючи на спалахи "Дельти", які призвели до місяців ізоляції в Сіднеї і Мельбурні, в Австралії було всього близько 760 підтверджених випадків захворювання і 7,5 випадків смерті на 100 000 осіб, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, що набагато нижче, ніж у багатьох інших розвинених країнах. Наприклад, у Сполученому Королівстві зареєстровано понад 14 000 підтверджених випадків захворювання та 211 випадків смерті на 100 000 осіб.

Сусідня Нова Зеландія, повідомила про 172 нових випадків. Станом на п'ятницю 83% населення тихоокеанської країни були повністю вакциновані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні
Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи