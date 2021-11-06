Тысячи активистов вышли на демонстрации во время климатического саммита в Глазго

Студенты, активисты и озабоченные климатом граждане двинулись на запад от городского парка Келвингроув к центральной Джордж-сквер.

С красными флагами и лозунгами "Капитализм убивает планету", энергичная толпа молодых людей - некоторые с мегафонами - обвиняли компании в климатическом кризисе и скандировали призывы в пользу социализма.

В другом месте в толпе развевались на ветру десятки шотландских национальных флагов. Третья группа привлекала внимание к климатической справедливости и фермерам.

В нескольких кварталах от заседания COP26, которое проводится с понедельника и продлится еще неделю, выступающие говорили о том, как глобальное потепление опустошает сельскохозяйственные угодья и угрожает продовольственной безопасности.

Неделя саммита была посвящена планам постепенно отказаться от угля, сократить выбросы мощного парникового газа метана и сократить вырубку лесов. Но активисты заявили, что встреча пока не дает никаких свидетельств прогресса.