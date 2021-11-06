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Тисячі активістів вийшли на демонстрації під час кліматичного саміту в Глазго

Автор: Олександр Білоус

Тисячі протестувальників вирушили в суботу, 6 листопада, маршем по Глазго, що приймає кліматичну конференцію ООН. Вони вимагають більш рішучих глобальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Студенти, активісти та стурбовані кліматом громадяни рушили на захід від міського парку Келвінгроув до центральної Джордж-сквер.

З червоними прапорами та гаслами "капіталізм вбиває планету", енергійний натовп молодих людей - деякі з мегафонами - звинувачували компанії в кліматичній кризі і скандували заклики на користь соціалізму.

В іншому місці в натовпі майоріли на вітрі десятки шотландських національних прапорів. Третя група привертала увагу до кліматичної справедливості та фермерів.

У кількох кварталах від засідання COP26, яке проводиться з понеділка і триватиме ще тиждень, виступаючі говорили про те, як глобальне потепління спустошує сільськогосподарські угіддя і загрожує продовольчій безпеці.

Тиждень саміту був присвячений планам поступово відмовитися від вугілля, скоротити викиди потужного парникового газу метану і скоротити вирубку лісів. Але активісти заявили, що зустріч поки не дає жодних свідчень прогресу.

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