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Тысячи активистов вышли на демонстрации во время климатического саммита в Глазго

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Суббота 06 ноября 2021 15:59
Тысячи активистов вышли на демонстрации во время климатического саммита в Глазго Фото: в Глазго проводят митинги в защиту климата (scotsman.com)
Автор: Александр Белоус

Тысячи протестующих отправились в субботу, 6 ноября, маршем по Глазго, принимающему климатическую конференцию ООН. Они требуют более решительных глобальных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Студенты, активисты и озабоченные климатом граждане двинулись на запад от городского парка Келвингроув к центральной Джордж-сквер.

С красными флагами и лозунгами "Капитализм убивает планету", энергичная толпа молодых людей - некоторые с мегафонами - обвиняли компании в климатическом кризисе и скандировали призывы в пользу социализма.

В другом месте в толпе развевались на ветру десятки шотландских национальных флагов. Третья группа привлекала внимание к климатической справедливости и фермерам.

В нескольких кварталах от заседания COP26, которое проводится с понедельника и продлится еще неделю, выступающие говорили о том, как глобальное потепление опустошает сельскохозяйственные угодья и угрожает продовольственной безопасности.

Неделя саммита была посвящена планам постепенно отказаться от угля, сократить выбросы мощного парникового газа метана и сократить вырубку лесов. Но активисты заявили, что встреча пока не дает никаких свидетельств прогресса.

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