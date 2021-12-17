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Тысяча за вакцинацию: заявки уже подали 3,2 млн украинцев

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Украина, Пятница 17 декабря 2021 12:38
Тысяча за вакцинацию: заявки уже подали 3,2 млн украинцев Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 оформили более 1,2 миллиона заявок. В целом на участие в программе записалось уже 3,2 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"На этой неделе программа тестируется, и уже по состоянию на сегодняшний день участниками пилотного проекта оформлено более 1,2 миллиона заявок в рассрочку. Всего на участие записалось 3,2 миллиона украинцев. Регистрация, верификация и открытие виртуальной карты занимает считанные минуты", - говорится в сообщении.

В Министерстве экономики Украины уточнили, что на текущей неделе программа еще тестируется. Услуга станет доступной для всех украинцев 19 декабря. При этом средства на карты украинцев поступят в течение 10 дней после старта программы, подачи заявки и прохождения верификации на соответствие критериям программы.

"За эти средства можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, купить книги", - уточнили в министерстве.

Напомним, 16 декабря, вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен на свои карты "еПоддержка". Поскольку потратить эти средства можно, в частности, на покупку книг, то книжные онлайн-магазины не выдержали ажиотажа и "упали".

Средства начали получать украинцы, которые получили карты в Альфа-банке и Монобанке. Буквально через несколько часов после начала выплат в Украине перестали работать сайты популярных книжных магазинов, таких как "Книгарня Є", "Книжный клуб" и Yakaboo.

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вакцинация от коронавируса
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