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Тисяча за вакцинацію: заявки вже подали 3,2 млн українців

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Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 12:38
Тисяча за вакцинацію: заявки вже подали 3,2 млн українців Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Учасники пілотного проекту "еПоддержка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19 оформили понад 1,2 мільйона заявок. Загалом на участь у програмі записалося вже 3,2 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"На цьому тижні програма тестується, і вже станом на сьогоднішній день учасниками пілотного проекту оформлено понад 1,2 мільйона заявок в розстрочку. Всього на участь записалося 3,2 мільйона українців. Реєстрація, верифікація та відкриття віртуальної карти займає лічені хвилини", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві економіки України уточнили, що на поточному тижні програма ще тестується. Послуга стане доступною для всіх українців 19 грудня. При цьому кошти на картки українців надійдуть протягом 10 днів після старту програми, подачі заявки та проходження верифікації на відповідність критеріям програми.

"За ці кошти можна буде купити абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, купити книги", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "еПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на покупку книг, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу і "впали".

Кошти почали отримувати українці, які отримали картки в Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" і Yakaboo.

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