Тисяча за вакцинацію. Ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати

ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту для виплат "ковидної тисячі". Для початку потрібно оновити додатки банків.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу банку .

Для зарахування суми допомоги достатньо з 19 грудня для Приватбанку і з 20 грудня для Ощадбанку в мобільному додатку "Дії" потрібно:

подати заяву на отримання 1 тисячі грн,

вибрати номер картки для виплати допомоги,

дати згоду на обробку персональних даних.

Гроші можна використовувати протягом 4 місяців. Поповнення та зняття коштів з рахунку, перерахування на інші рахунки програмою не передбачено, а невикористані кошти повернуться державі.

Як подати заявку в "Дії"

Для початку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії. Послуга "еПоддержка" доступна, починаючи з версії "Дія" 3.0.20 для iOS і 3.0.17 для Android.

Інструкція подачі заявки на тисячу за вакцинацію:

Переконатися, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат (або оформити його). Зайти в розділ Послуги. Знайти послугу "єПідтримка". Вибрати для виплати карту "єПідтримка". Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки з 19 грудня.

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на: