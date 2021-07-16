Тысяча рабочих НГЗ протестует под судом против остановки завода

Как известно, суд продолжил рассмотрение жалобы юристов завода на решение по иску общественной организации "Стоп шлам", которая требует взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за якобы экологические нарушения. В качестве доказательства используется экспертиза о нанесённом моральном вреде 1279 членам этой организации.

Со стороны "Стоп шлам" на митинг также пришло около 30-ти молодых людей. По словам работников завода, молодые татуированные люди не смогли объяснить свои требования.

"Взыскание такой суммы - это фактически смерть завода! Без работы и денег на жизнь останется 10 тысяч человек - работники, члены их семей. Псевдоэкологи и активисты из Киева, которых они наняли, ставят под угрозу одно низ последних работающих промпредприятий Николавщины, которое одних только налогов платит больше 500 млн в год. Они покричат и уедут в Киев, а людям где работать", - говорит глава профсоюза НГЗ Алексей Медведь.

На заводе действия активистов называют "спланированной рейдерской атакой".

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве пострадавших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьёй, мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Уже даже Минюст назвал экспертизу незаконной! Но первая инстанция была глуха и слепа, теперь надеемся на апелляцию", - добавила начальник юротдела НГЗ Оксана Карпенко.

В профсоюзе убеждены: арест всего имущество предприятия, в том числе денежных средств завода приведет к невозможности выплатить заработные платы работникам, а производство окажется под угрозой остановки.