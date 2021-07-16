Верховный суд подтвердил право общественных организаций подавать коллективные иски

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда от 15 июня 2021 года.

Таким образом, вышеуказанным судебным решением Верховного суда поставлена точка в вопросе юрисдикции и субъектного состава сторон в коллективных исках в современных украинских реалиях:

Напомним, в мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил иск общественной организации "Стоп шлам", постановив Николаевский глиноземный завод выплатить 9,2 млрд гривен компенсации за нанесенный экологии и людям вред.

В тот же день Верховный суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам" и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Решение суда пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет Апелляционный суд Николаевской области.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые непосредственно, а также их соединения могут представлять наибольшую опасность для людей.