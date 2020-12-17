В Тысменице открыли новый центр обслуживания потребителей газа

"104.ua Клиентское пространство" (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Сегодня, 17 декабря, в городе Тысмениця Ивано-Франковской области для потребителей природного газа заработал первый современный центр обслуживания "104.ua Клиентское пространство". Весь спектр услуг по распределению газа и его поставки смогут получить почти 20 тысяч жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

Отмечается, что "104.ua Клиентское пространство" обустроено в формате открытого пространства - "Оpen space". Имеет удобное зонирование, оборудованный современной компьютерной и бытовой техникой, мебелью. Обеспечен необходимой информационно-справочной продукцией. Есть достаточное количество мест для ожидания, кулер с водой, туалет.

"Потребители газа могут здесь получить необходимые справки, проектную документацию, заказать и получить технические условия на присоединение к сетям, и тому подобное. Есть возможность рассчитаться на месте за распределение газа или сам газ через платежный терминал или онлайн", – говорит начальник Ивано-Франковского управления клиентского сервиса Юрий Колодий.

В пресс-службе отметили, что на Прикарпатье в целом работает девять таких центров: в Ивано-Франковске, Коломые, Калуше, Надворной, Долине, Косово, Снятине, Рожнятове теперь и Тысменице.

"Современная альтернатива центрам – онлайн сервисы "104.ua". С их помощью потребители газа могут решать много вопросов снабжения и доставки газа дистанционно, прямо из дома или офиса. Поэтому на время карантина, газовые вопросы, которые можно решить онлайн, работники "Клиентского пространства" просят решать дистанционно", - говорится в сообщении.