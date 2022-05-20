Тянет время. Шольц, похоже, не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение, - посол

По его словам, на встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард". Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано всего семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Германии", - отметил Мельник.

Он также отметил, что также заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Берлин не дает адекватной замены. И подчеркнул, что это выглядит как затягивание времени.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", - добавил посол.