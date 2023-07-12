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Тягар війни в Україні розподілено між всіма членами НАТО, - Столтенберг

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Україна, Середа 12 липня 2023 21:59
Тягар війни в Україні розподілено між всіма членами НАТО, - Столтенберг Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тягар війни в Україн розподілено між північноамериканськими та європейськими союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання про нещодавні коментарі радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, в яких йдеться про те, що американці заслуговують певної подяки за велику підтримку, надану Україні, Столтенберг підкреслив, що всі союзники по НАТО активізували як економічну, так і військову підтримку.

"Європейські союзники та Канада дійсно також активізувалися. Вони надають підтримку в десятки мільярдів доларів США. Були великі нові оголошення лише під час цього саміту. Тож вони надають велику військову підтримку, але також вони отримали мільйони біженців, і вони надають велику економічну та гуманітарну підтримку", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також зазначив, що нові цифри свідчать про найбільше збільшення витрат на оборону за десятиліття як в Європі, так і в Канаді, що він назвав «прямим результатом» війни в Україні.

"Реальність така, що зараз НАТО більш об’єднане, ніж протягом багатьох, багатьох років, тому що ми стикаємося з загрозою наслідків жорстокого вторгнення Росії в Україну... Це об’єднало альянс. Це додало нам ще більшої рішучості", – додав генсек.

Столтенберг також визнав прохання президента України Володимира Зеленського про додаткову військову підтримку.

"Я повністю розумію, що президент Зеленський просить якомога більше, і тому також радий, що він - фактично на цьому саміті – також привітав прийняті нами рішення щодо підтримки та посилення нашої підтримки", - сказав він.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

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