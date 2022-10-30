Тягали мішки з награбованим серед білого дня. ЗСУ "зловили" російських мародерів (фото)

"Одне фото, що демонструє всю суть російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Так, воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів.

"Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня", - додають українські військові.