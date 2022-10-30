Росія розбирає імпортовану техніку для армії. Єрмак закликав завадити цьому
Російська Федерація почала розбирати будь-яку імпортовану техніку, аби використати її запчастини у військових цілях. Світ повинен завадити цьому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну", - заявив Єрмак.
Як відзначив керівник Офісу президента, після імпорту техніка потрапляє до Росії.
"Будь-яка іноземна техніка, імпортована до Росії, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей, бо санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть", - додає керівник Офісу президента.
За словами Єрмака, міжнародна спільнота повинна унеможливити для Росії цей процес.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що офіційні особи в Європі публічно заявляють, що бачили запчастини холодильників і пральних машин в російській військовій техніці.
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