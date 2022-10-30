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Росія розбирає імпортовану техніку для армії. Єрмак закликав завадити цьому

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Неділя 30 жовтня 2022 10:30
Росія розбирає імпортовану техніку для армії. Єрмак закликав завадити цьому Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала розбирати будь-яку імпортовану техніку, аби використати її запчастини у військових цілях. Світ повинен завадити цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну", - заявив Єрмак.

Як відзначив керівник Офісу президента, після імпорту техніка потрапляє до Росії.

"Будь-яка іноземна техніка, імпортована до Росії, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей, бо санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть", - додає керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, міжнародна спільнота повинна унеможливити для Росії цей процес.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що офіційні особи в Європі публічно заявляють, що бачили запчастини холодильників і пральних машин в російській військовій техніці.

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