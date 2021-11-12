В Тячеве Закарпатской области начали капитальную модернизацию водопровода

По его словам, проблема обеспечения жителей города питьевой водой стоит довольно остро.

"Ради ее решения начали реализовывать проект реконструкции водозабора и сооружений очистки воды из р. Тиса для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд", - пояснил он.

В Тячеве живет 9 тысяч жителей, а построенная в 1976 году и ни разу капитально не ремонтированная система водопровода давно нуждается в реконструкции.

"Проект предусматривает реконструкцию существующих водопроводных сетей города, в том числе устройство мокрых колодцев в местах смены рельефа для опорожнения сети во время ремонтов, устройство металлических футляров в местах пересечения с автомобильной дорогой, существующими коммуникациями, а также благоустройство территории у водопровода", - рассказал представитель областной администрации.

Модернизация системы позволит не только обеспечить питьевой водой более половины жителей Тячева, но и улучшит ее качество, снизит потери при транспортировке с 40-60% до 3% и, как следствие, - расходы коммунального предприятия.

На "Большую стройку" водопровода израсходуют 53 млн грн. Работы уже начались и будут завершены в ноябре 2022 года.