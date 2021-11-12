У Тячеві Закарпатської області почали капітальну модернізацію водогону

За його словами, проблема забезпечення жителів міста питною водою стоїть доволі гостро.

"Заради її вирішення розпочали реалізовувати проєкт реконструкції водозабору та споруд очищення води з р. Тиса для питних та господарсько-побутових потреб", - пояснив він.

У Тячеві живе 9 тис. мешканців, а збудована в 1976 році та жодного разу капітально не ремонтована система водогону давно потребує реконструкції.

"Проект передбачає реконструкцію існуючих водопровідних мереж міста, у тому числі влаштування мокрих колодязів у місцях зміни рельєфу для спорожнення мережі під час ремонтів, улаштування металевих футлярів в місцях перетину з автомобільною дорогою, існуючими комунікаціями, а також благоустрій території біля водогону", - розповів представник обласної адміністрації.

Модернізація системи дозволить не лише забезпечити питною водою понад половину мешканців Тячева, а й покращить її якість, знизить втрати при транспортуванні з 40-60% до 3% і, як наслідок, - витрати комунального підприємства.

На "Велике будівництво" водопроводу витратить 53 млн грн. Роботи вже розпочалися та будуть завершені у листопаді 2022 року.