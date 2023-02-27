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Twitter звільнив ще 10% співробітників, - NYT

Фото: компанія Twitter масово звільняє працівників (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Черговий раунд звільнень працівників у компанії Twitter відбувся у суботу ввечері. Це сталося з метою зменшення видатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Деякі співробітники виявили, що вони були виведені зі своїх облікових записів корпоративної електронної пошти та ноутбуків, що стало першим натяком на те, що почалися звільнення.

Всього було звільнено близько 200 співробітників або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Скорочення торкнулися менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та інженерів, які працювали над машинним навчанням і надійністю сайтів, що допомагає підтримувати різні функції Twitter онлайн.

Команда з питань інфраструктури монетизації, яка підтримує сервіси, і за допомогою яких Twitter заробляє гроші, була скорочена до менш ніж восьми осіб із 30.

Видання зазначило, що звільнення відбулися через тиждень після того, як у компанії ускладнилося спілкування співробітників Twitter між собою. Внутрішню службу обміну повідомленнями компанії Slack було виведено в автономний режим, що завадило співробітникам налагодити спілкування один з одним або шукати дані компанії.

Зазначається, що Ілон Маск, поступово скорочує робочу силу з приблизно 7 500 співробітників, намагаючись зменшити витрати.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що має намір відійти від керівництва соціальною мережею Twitter до кінця 2023 року. Проте за умови, що ситуація у компанії стабілізується.

Соціальна мережа Twitter почне стягувати плату за двофакторну автентифікацію через SMS.

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