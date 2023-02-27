Twitter уволил еще 10% сотрудников, - NYT

Некоторые сотрудники обнаружили, что они были выведены из своих аккаунтов корпоративной электронной почты и ноутбуков, что стало первым намеком на то, что начались увольнения.

Всего было уволено около 200 сотрудников или около 10% от почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.

Сокращения коснулись менеджеров продуктов, специалистов по обработке данных и инженеров, работавших над машинным обучением и надежностью сайтов, что помогает поддерживать различные функции Twitter онлайн.

Команда по вопросам инфраструктуры монетизации, которая поддерживает сервисы, и с помощью которых Twitter зарабатывает деньги, была сокращена до менее восьми человек из 30 человек.

Издание отметило, что увольнения состоялись через неделю после того, как в компании усложнилось общение сотрудников Twitter между собой. Внутренняя служба обмена сообщениями компании Slack была выведена в автономный режим, что помешало сотрудникам наладить общение друг с другом или искать данные компании.

Отмечается, что Илон Маск постепенно сокращает рабочую силу с примерно 7 500 сотрудников, пытаясь снизить затраты.