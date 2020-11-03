В Twitter заявили, что связанные с РФ аккаунты продвигали теорию заговора

Фото: Twitter (flickr.com Tom Raftery)

Аккаунты в Twitter, связанные с российским правительством, еще в ноябре 2017 года продвигали движение QAnon. Эта группировка распространяла конспирологическую теорию в поддержку президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на архивы Twitter и беседы с действующими и бывшими топ-менеджерами сервиса.

Движение QAnon - ультраправая группировка, члены которой уверены в существовании мирового заговора против Дональда Трампа, - возникло в конце октября 2017 года.

Тогда появились первые посты человека, подписавшего свое послание буквой Q и до сих пор являющегося неформальным лидером неформального движения. Сначала движение распространялось в анонимной сети 4chan, а затем и в самых разных соцсетях.

Аккаунты в Twitter, позже идентифицированные сервисом как связанные с Россией, публиковали посты с хештегом QAnon, в общей сложности этот термин был упомянут более 17 тыс. раз.

Такие аккаунты распространяли посты Q, а также посты и видео сторонников движения, в том числе видеоблогера Трейси Диас, которая публиковала видео с поддержкой идей QAnon.

Напомним, компания Google заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ. Такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией.

Социальная сеть Twitter ввела новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах. Они в частности касаются сообщений о победе кандидатов на выборах, опубликованных до появления официальных результатов.