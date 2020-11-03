У Twitter заявили, що пов'язані з РФ акаунти просували теорію змови

Фото: Twitter (flickr.com Tom Raftery)

Акаунти в Twitter, пов'язані з російським урядом, ще в листопаді 2017 року просували рух QAnon. Це угруповання поширювало конспірологічну теорію на підтримку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на архіви Twitter та бесіди з чинними та колишніми топ-менеджерами сервісу.

Рух QAnon - ультраправе угруповання, члени якої переконані в існуванні світової змови проти Дональда Трампа, - виникло в кінці жовтня 2017 року.

Тоді з'явилися перші пости особи, що підписала своє послання буквою Q і досі є неформальним лідером неформального руху. Спочатку рух поширювався в анонімній мережі 4chan, а потім і в самих різних соцмережах.

Облікові записи в Twitter, пізніше ідентифіковані сервісом як такі, що пов'язані з Росією, публікували пости з хештегом QAnon, в загальній складності цей термін був згаданий понад 17 тис. разів.

Такі акаунти поширювали пости Q, а також пости і відео прихильників руху, в тому числі відеоблогера Трейсі Діас, яка публікувала відео з підтримкою ідей QAnon.

Нагадаємо, компанія Google заблокувала понад 2,5 тисячі каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм і РФ. Такі заходи були прийняті в рамках боротьби з дезінформацією.

Соціальна мережа Twitter ввела нові правила, спрямовані на боротьбу з дезінформацією про вибори. Вони, зокрема, стосуються повідомлень про перемогу кандидатів на виборах, опублікованих до появи офіційних результатів.