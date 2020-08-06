Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией

Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией

Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ. Такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией.

Об этом говорится в блоге Google.

Как сообщается, 2596 каналов, которые были связанные с Китаем, были заблокированы из-за "спама и неполитического контента". Однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с COVID-19 в США и протестами против расовой дискриминации.

Кроме того, компания заблокировала около 90 каналов, связанных с Россией. Они публиковали фарс о ЕС, Литве, Украине, России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах.

Также были заблокированы около 20 каналов, связанных с Ираном.

Напомним, в рамках борьбы с распространением дезинформации, Facebook удалил сеть с фейковыми украинскими страницами, связанные с агентством Postmen DA в Киеве.

Кроме того, Facebook и Twitter удалили аккаунты влиятельных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару согласно постановлению Верховного суда страны.