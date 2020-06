У Twitter запрацювала функція голосових повідомлень

Тривалість голосового твіту - не більше 140 секунд

В соціальній мережі Twitter почала працювати функція публікації голосових повідомлень. Поки що функція тестується і доступна обмеженій кількості людей.

Про це у своєму офіційному акаунті повідомляє Twitter.

Зазначено, що тривалість кожного голосового твіту - 140 секунд. Якщо ж повідомлення виявиться довшим - воно автоматично розділиться на кілька записів, а платформа Twitter створить з повідомлень тред.

"З сьогоднішнього дня ми тестуємо нову функцію, яка зробить використання Twitter більш людяним", - йдеться в повідомленні.

Щоб записати голосове повідомлення - потрібно натиснути на іконку, яка зображує звукові хвилі. Зараз така функція доступна деяким користувачам, у яких пристрої на базі операційної системи iOS.

Компанія обіцяє, що через декілька тижнів функція стане доступною для всіх власників смартфонів з iOS. Однак, в Twitter поки не повідомили, коли можливістю записувати голосові твіти зможуть скористатися всі.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD