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У Twitter запрацювала функція голосових повідомлень

Новини » Телеком & IT     18.06.2020 - 06:49
У Twitter запрацювала функція голосових повідомлень
Фото: Twitter (УНІАН)

Тривалість голосового твіту - не більше 140 секунд

В соціальній мережі Twitter почала працювати функція публікації голосових повідомлень. Поки що функція тестується і доступна обмеженій кількості людей.

Про це у своєму офіційному акаунті повідомляє Twitter.

Зазначено, що тривалість кожного голосового твіту - 140 секунд. Якщо ж повідомлення виявиться довшим - воно автоматично розділиться на кілька записів, а платформа Twitter створить з повідомлень тред.

"З сьогоднішнього дня ми тестуємо нову функцію, яка зробить використання Twitter більш людяним", - йдеться в повідомленні.

Щоб записати голосове повідомлення - потрібно натиснути на іконку, яка зображує звукові хвилі. Зараз така функція доступна деяким користувачам, у яких пристрої на базі операційної системи iOS.

Компанія обіцяє, що через декілька тижнів функція стане доступною для всіх власників смартфонів з iOS. Однак, в Twitter поки не повідомили, коли можливістю записувати голосові твіти зможуть скористатися всі.

Навесні Twitter тестував тимчасові повідомлення, які зникали через 24 години після публікації. Такі повідомлення отримали назву fleets і проходили тестування в Бразилії.

Нагадаємо, у травні соцмережа Twitter почала ставити мітки і попереджувальні повідомлення, щоб позначати вводять в оману і спірні дані про коронавірус.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України соцсетьTwitter
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