Twitter запретит рекламу криптовалют на своей платформе

Компания Twitter готовится к запрету рекламы криптовалют и ICO на своей платформе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает SkyNews.

По информации телеканала, новая рекламная политика компании вступит в силу в течение двух недель.

Ранее в марте о введении запрета на рекламу криптовалют сообщил Google. Она вступит в силу в июне 2018 года. Руководство поисковика считает, что эта мера поможет защитить пользователей от мошенничества и "высокорискованных финансовых продуктов".

В январе на аналогичный шаг пошел Facebook.

"Мы хотим, чтобы люди продолжали узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана", - объясняла администрация соцсети.

Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс, а ныне сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс уверен, что введение во всемирный обиход криптовалют опасно и несет множество рисков.