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Twitter запретит рекламу криптовалют на своей платформе

НовостиТелеком & IT    18.03.2018 - 21:39
Фото: Twitter (flickr.com Tom Raftery)
Фото: Twitter (flickr.com Tom Raftery)

Новая рекламная политика компании вступит в силу в течение двух недель

Компания Twitter готовится к запрету рекламы криптовалют и ICO на своей платформе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает SkyNews.

По информации телеканала, новая рекламная политика компании вступит в силу в течение двух недель.

Ранее в марте о введении запрета на рекламу криптовалют сообщил Google. Она вступит в силу в июне 2018 года. Руководство поисковика считает, что эта мера поможет защитить пользователей от мошенничества и "высокорискованных финансовых продуктов".

В январе на аналогичный шаг пошел Facebook.

"Мы хотим, чтобы люди продолжали узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана", - объясняла администрация соцсети.

Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс, а ныне сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс уверен, что введение во всемирный обиход криптовалют опасно и несет множество рисков.

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Теги: реклама, Twitter, валюта, запрет
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