Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Twitter заборонить рекламу криптовалют на своїй платформі

НовиниТелеком & IT    18.03.2018 - 21:39
Фото: Twitter (flickr.com Tom Raftery)
Фото: Twitter (flickr.com Tom Raftery)

Нова рекламна політика компанії набере чинності протягом двох тижнів

Компанія Twitter готується до заборони реклами криптовалют й ICO на своїй платформі. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє SkyNews.

За інформацією телеканалу, нова рекламна політика компанії набере чинності протягом двох тижнів.

Раніше в березні про введення заборони на рекламу криптовалют повідомив Google. Вона набере чинності в червні 2018 року. Керівництво пошукача вважає, що цей захід допоможе захистити користувачів від шахрайства і "високоризикованих фінансових продуктів".

У січні на аналогічний крок пішов Facebook.

"Ми хочемо, щоб люди продовжували дізнаватися про нові продукти та послуги через рекламні оголошення в Facebook, не побоюючись шахрайства або обману", - пояснювала адміністрація соцмережі.

Нагадаємо, раніше засновник Microsoft Білл Гейтс, а нині співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтс упевнений, що введення в всесвітній побут криптовалют небезпечне й несе безліч ризиків.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Компанія Google оголосила про зміну своєї політики в сфері реклами Twitter посилює правила проти спам-ботів
Теги: реклама, Twitter, валюта, запрет
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top