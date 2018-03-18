Twitter заборонить рекламу криптовалют на своїй платформі

Компанія Twitter готується до заборони реклами криптовалют й ICO на своїй платформі. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє SkyNews.

За інформацією телеканалу, нова рекламна політика компанії набере чинності протягом двох тижнів.

Раніше в березні про введення заборони на рекламу криптовалют повідомив Google. Вона набере чинності в червні 2018 року. Керівництво пошукача вважає, що цей захід допоможе захистити користувачів від шахрайства і "високоризикованих фінансових продуктів".

У січні на аналогічний крок пішов Facebook.

"Ми хочемо, щоб люди продовжували дізнаватися про нові продукти та послуги через рекламні оголошення в Facebook, не побоюючись шахрайства або обману", - пояснювала адміністрація соцмережі.

Нагадаємо, раніше засновник Microsoft Білл Гейтс, а нині співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтс упевнений, що введення в всесвітній побут криптовалют небезпечне й несе безліч ризиків.