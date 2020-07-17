Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней в результате инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей. Сейчас людям помагают восстановить доступ к своим учетным записям.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

Пользователей предупреждают, что если их учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что ранее ее взломали. Расследование еще продолжается.

"Из-за чрезмерной осторожности и в рамках нашего вчерашнего реагирования на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней", - говорится в заявлении.

Также в компании добавили, что работают над тем, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим учетным записям как можно скорее, если они были предварительно заблокированы.

"Это может занять дополнительное время, поскольку мы предпринимаем дополнительные шаги для подтверждения того, что мы предоставляем доступ законному владельцу", - добавили в Twitter.

Кроме того, в компании заявили, что не располагают данными о том, чтобы хакеры взломали пароли известных пользователей.

Напомним, хакеры взломали учетные записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. На взломанных аккаунтах появлялись сообщения с призывом присылать биткоины на электронные кошельки. В ответ обещали вернуть криптовалюту в двойном размере. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей.