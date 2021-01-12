Twitter заблокував акаунти десятків тисяч акаунтів прихильників теорій змови

Фото: прихильник руху QAnon при захопленні Капітолію (GettyImages)

Соцмережа Twitter заблокувала акаунти десятків тисяч прихильників руху QAnon і інших користувачів, що поширюють різні теорії змови. Всього забанили близько 70 тисяч акаунтів.

Про це пише DW.

Прихильники руху QAnon вірять, що міжнародна група впливових педофілів під назвою Deep State викрадає дітей, щоб виготовляти з їх крові еліксир вічної молодості.

До подібних злочинів, на думку прихильників руху, причетні, крім іншого, екс-кандидат у президенти США Хілларі Клінтон і американський мільярдер Джордж Сорос.

У той же час, Дональд Трамп, на їхню думку, намагається врятувати світ від влади Deep State.

Прихильники руху брали участь у штурмі Капітолію 6 січня.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube розширив обмеження для вмісту, пов'язаного з поширенням теорій змов. Мова йде про QAnon і Pizzagate, прихильники яких вважають керівництво американських демократів причетним до міжнародної мережі педофілів.

РБК-Україна писало, що акаунти в Twitter, пов'язані з російським урядом, ще в листопаді 2017 року просували рух QAnon.