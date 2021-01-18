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Twitter заблокировал аккаунт члена Конгресса США

Автор: Андрей Козловский

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая является сторонницей теории заговора QAnon. Она не сможет заходить на учетную запись в течение 12 часов.

Об этом сообщает CNN.

"Указанный аккаунт был временно заблокирован за многочисленные нарушения нашей политики в обеспечении честности", - сказал представитель компании.

Отмечается, что республиканка, известна как сторонница конспирологической теории заговора QAnon, ранее в воскресенье написала несколько твитов о выборах в Сенат Джорджии, некоторые из них получили специальную отметку Twitter.

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Грин в воскресенье отреагировала, призвав Конгресс "действовать быстро", чтобы "защитить свободу слова в Америке".

Напомним, ранее соцсеть Twitter заблокировала аккаунты десятков тысяч сторонников движения QAnon, которые считают руководство американских демократов причастным к международной сети педофилов.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube расширил ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Речь идет о QAnon и Pizzagate.

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