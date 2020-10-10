Twitter ввел дополнительные ограничения

Социальная сеть Twitter ужесточила политику в отношении дезинформации. Такое решение власти компании приняли перед грядущими выборами президента США.

Об этом сообщили на сайте компании.

Пользователям социальной сети, в том числе тем, кто имеет к выборам прямое отношение, запретят провозглашать победу того или иного кандидата до тех пор, пока об этом не сообщат официальные источники или авторитетные СМИ. Twitter начнет отмечать специальной пометкой сообщения, в которых опубликована неподтвержденная информация.

Те твиты, которые будут содержать попытки вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов, будут удалять. Речь идет, в том числе и о постах с применением насилия. Решать, пытался пользователь вмешаться в исход выборов, или нет, будет служба безопасности социальной сети.

Кроме того, на время выборов пользователям выключат возможность делать ретвиты постов политиков и пользователей, которые не собрали 100 тысяч подписчиков. Такие посты нельзя будет ни лайкать, ни комментировать.

Ранее Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Трампа и Байдена.

РБК-Украина писало, что иностранные противники США, в том числе Россия и Китай, пытаются незаконно влиять на политические процессы в стране.