UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Twitter втратив 70% реклами після покупки компанії Маском

Фото: Ілон Маск втратив 70% реклами у Twitter (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу до керівництва Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані Standard Media Index (SMI) з'явилися, коли Twitter намагається звернути назад результат рекламодавців. Він представив низку ініціатив щодо повернення рекламодавців, запропонувавши безкоштовну рекламу, скасувавши заборону на політичну рекламу та надавши компаніям більшого контролю над розміщенням своєї реклами.

За даними SMI, витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55% порівняно з минулим роком, попри те, що ці місяці традиційно є часом більш високих витрат на рекламу, оскільки бренди просувають свої продукти у святковий сезон.

За оцінками іншої дослідницької фірми Pathmatics, більшість компаній припинили витрати в листопаді, того ж місяця, коли Маск відновив зупинені облікові записи і випустив платну перевірку облікових записів, в результаті якої шахраї видавали себе за корпорації.

За оцінками Pathmatics, чотирнадцять із 30 найбільших рекламодавців у Twitter припинили всю рекламу на платформі після того, як Маск узяв на себе керівництво 27 жовтня.

Продаж реклами становить близько 90% доходів Twitter.

Нагадаємо, ООН стурбована питанням дотримання прав людини у Twitter. В організації заявили, що власник Twitter Ілон Маск несе відповідальність за повагу до свободи слова в соціальній мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон МаскTwitter