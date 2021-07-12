Twitter восстановил заблокированную страницу Протасевича

Соцсеть Twitter возобновила заблокированный сегодня аккаунт основателя Telegram-канала Nexta, белорусского оппозиционера Романа Протасевича. До сих пор доподлинно неизвестно, действительно ли страницу администрирует арестованный журналист.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Протасевича в Twitter.
Как говорится в сообщении на странице, восстановить аккаунт удалось благодаря общению с техподдержкой Twitter.
"Фух, мой аккаунт все-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", - заявил Протасевич.
Напомним, 7 июля в соцсети Twitter появилась новая страница оппозиционера Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом в Беларуси.