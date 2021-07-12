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Twitter восстановил заблокированную страницу Протасевича

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Беларусь, Понедельник 12 июля 2021 16:11
Twitter восстановил заблокированную страницу Протасевича Фото: Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соцсеть Twitter возобновила заблокированный сегодня аккаунт основателя Telegram-канала Nexta, белорусского оппозиционера Романа Протасевича. До сих пор доподлинно неизвестно, действительно ли страницу администрирует арестованный журналист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Протасевича в Twitter.

Как говорится в сообщении на странице, восстановить аккаунт удалось благодаря общению с техподдержкой Twitter.

"Фух, мой аккаунт все-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", - заявил Протасевич.

Напомним, 7 июля в соцсети Twitter появилась новая страница оппозиционера Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом в Беларуси.

Однако сегодня эту страницу заблокировали.

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Twitter Роман Протасевич Беларусь
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