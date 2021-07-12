Twitter відновив заблоковану сторінку Протасевича
Фото: Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta (t.me/tsikhanouskaya)
Соцмережа Twitter відновила заблокований сьогодні акаунт засновника Telegram-каналу Nexta, білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Досі достеменно невідомо, чи дійсно сторінку адмініструє арештований журналіст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Протасевича в Twitter.
Як йдеться у повідомленні на сторінці, відновити акаунт вдалося завдяки спілкуванню з техпідтримкою Twitter.
"Фух, мій акаунт все-таки розблокували. Техпідтримка спрацювала оперативно", - заявив Протасевич.
Нагадаємо, 7 липня у соцмережі Twitter з'явилася нова сторінка опозиціонера Протасевича, який зараз перебуває під домашнім арештом у Білорусі.