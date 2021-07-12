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Twitter відновив заблоковану сторінку Протасевича

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Білорусь, Понеділок 12 липня 2021 16:11
Twitter відновив заблоковану сторінку Протасевича Фото: Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Соцмережа Twitter відновила заблокований сьогодні акаунт засновника Telegram-каналу Nexta, білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Досі достеменно невідомо, чи дійсно сторінку адмініструє арештований журналіст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Протасевича в Twitter.

Як йдеться у повідомленні на сторінці, відновити акаунт вдалося завдяки спілкуванню з техпідтримкою Twitter.

"Фух, мій акаунт все-таки розблокували. Техпідтримка спрацювала оперативно", - заявив Протасевич.

Нагадаємо, 7 липня у соцмережі Twitter з'явилася нова сторінка опозиціонера Протасевича, який зараз перебуває під домашнім арештом у Білорусі.

Однак сьогодні цю сторінку заблокували.

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Twitter Роман Протасевич Білорусь
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