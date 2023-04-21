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Twitter масово видаляє блакитні "галочки". Вони зникають навіть у знаменитостей

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Вашингтон, П'ятниця 21 квітня 2023 13:35
Twitter масово видаляє блакитні "галочки". Вони зникають навіть у знаменитостей Фото: Twitter видаляє галочки навіть у знаменитостей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Twitter видаляє "галочки" верифікації у користувачів, які не оформили платну підписку. До цього ж, вони зникли з акаунтів журналістів, науковців і знаменитостей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"Блакитні "галочки" навіть зникли з облікових записів деяких із найвідоміших людей у ​​соціальній мережі, за якими стежать багато людей, зокрема моделі Кім Кардашьян, співачки Бейонсе, засновника Microsoft Білла Гейтса, Папи Римського Франциска, колишнього президента США Дональда Трампа та засновника Twitter Джека Дорсі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, що деякі держустанови, включно Служба громадянства та імміграції США та облікові записи деяких державних митних і прикордонних відділень, теж втратили блакитні "галочки". Втім вони отримали сірі "галочки", які Twitter призначив для державних облікових записів.

"Початкове впровадження зміни виявилося досить невдалим, оскільки блакитні "галочки" зникли та знову з’явилися на деяких облікових записах", - додали в повідомленні.

Також зазначається, що заплутане впровадження загрожує ще більшим ризиком видавання себе за відомих користувачів і плутанини щодо достовірності інформації на платформі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Twitter активно діють російські тролі, команді не вистачає фахівців із боротьби з пропагандою.

Також, минулого місяця, Twitter скасував обмеження для акаунтів відомств РФ.

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