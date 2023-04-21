Twitter масово видаляє блакитні "галочки". Вони зникають навіть у знаменитостей

Twitter видаляє "галочки" верифікації у користувачів, які не оформили платну підписку. До цього ж, вони зникли з акаунтів журналістів, науковців і знаменитостей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN.

"Блакитні "галочки" навіть зникли з облікових записів деяких із найвідоміших людей у ​​соціальній мережі, за якими стежать багато людей, зокрема моделі Кім Кардашьян, співачки Бейонсе, засновника Microsoft Білла Гейтса, Папи Римського Франциска, колишнього президента США Дональда Трампа та засновника Twitter Джека Дорсі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, що деякі держустанови, включно Служба громадянства та імміграції США та облікові записи деяких державних митних і прикордонних відділень, теж втратили блакитні "галочки". Втім вони отримали сірі "галочки", які Twitter призначив для державних облікових записів.

"Початкове впровадження зміни виявилося досить невдалим, оскільки блакитні "галочки" зникли та знову з’явилися на деяких облікових записах ", - додали в повідомленні.