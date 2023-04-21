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Twitter массово удаляет голубые "галочки". Они исчезают даже у знаменитостей

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Вашингтон, Пятница 21 апреля 2023 13:35
Twitter массово удаляет голубые "галочки". Они исчезают даже у знаменитостей Фото: Twitter удаляет галочки даже у знаменитостей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Twitter удаляет "галочки" верификации у пользователей, не оформивших платную подписку. К тому же они исчезли из аккаунтов журналистов, ученых и знаменитостей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"Голубые "галочки" даже исчезли из учетных записей некоторых из самых известных людей в социальной сети, за которыми следят многие люди, в частности модели Ким Кардашьян, певицы Бейонсе, основателя Microsoft Билла Гейтса, Папы Римского Франциска, бывшего президента США Дональда Трампа и основателя Twitter Джека Дорси", - говорится в сообщении.

Как сообщается, некоторые госучреждения, включая Службу гражданства и иммиграции США и учетные записи некоторых государственных таможенных и пограничных отделений, тоже потеряли голубые "галочки". Впрочем, они получили серые "галочки", которые Twitter назначил для государственных учетных записей.

"Нововведение оказалось достаточно неудачным, поскольку голубые "галочки" исчезли и снова появились на некоторых аккаунтах", - добавили в сообщении.

Также отмечается, что запутанное нововведение чревато еще большим риском выдачи себя за известных пользователей и путаницы касательно достоверности информации на платформе.

Напомним, ранее мы писали, что в Twitter активно действуют российские тролли, команде не хватает специалистов по борьбе с пропагандой.

Также в прошлом месяце Twitter отменил ограничения для аккаунтов ведомств РФ.

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