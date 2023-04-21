Twitter массово удаляет голубые "галочки". Они исчезают даже у знаменитостей
Twitter удаляет "галочки" верификации у пользователей, не оформивших платную подписку. К тому же они исчезли из аккаунтов журналистов, ученых и знаменитостей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
"Голубые "галочки" даже исчезли из учетных записей некоторых из самых известных людей в социальной сети, за которыми следят многие люди, в частности модели Ким Кардашьян, певицы Бейонсе, основателя Microsoft Билла Гейтса, Папы Римского Франциска, бывшего президента США Дональда Трампа и основателя Twitter Джека Дорси", - говорится в сообщении.
Как сообщается, некоторые госучреждения, включая Службу гражданства и иммиграции США и учетные записи некоторых государственных таможенных и пограничных отделений, тоже потеряли голубые "галочки". Впрочем, они получили серые "галочки", которые Twitter назначил для государственных учетных записей.
"Нововведение оказалось достаточно неудачным, поскольку голубые "галочки" исчезли и снова появились на некоторых аккаунтах", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что запутанное нововведение чревато еще большим риском выдачи себя за известных пользователей и путаницы касательно достоверности информации на платформе.
Напомним, ранее мы писали, что в Twitter активно действуют российские тролли, команде не хватает специалистов по борьбе с пропагандой.
Также в прошлом месяце Twitter отменил ограничения для аккаунтов ведомств РФ.
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