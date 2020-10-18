Twitter удалил пост советника Трампа о медицинских масках

Социальная сеть Twitter заблокировала пост советника президента США Дональда Трампа Скотта Атласа. В нем Атлас заявлял, что ношение масок не помогает предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает NBC News.

Twitter расценил пост как такой, что противоречит политике соцсети.

"Маски работают? Нет," - цитирует NBC News удаленный пост Атласа.

Вместо поста появилась надпись "Этот твит больше недоступен".

Издание отмечает, что Атлас и ранее выступал за отмену ограничений, связанных с коронавирусом и ставил под вопрос эффективность защиты масок.

Напомним, социальная сеть Twitter ужесточила политику в отношении дезинформации. Такое решение власти компании приняли перед грядущими выборами президента США.

Также накануне Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с обращением к избирателям штата Северная Каролина. Предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов.