Facebook удалил 82 фейковых аккаунта из Ирана

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Иранские пользователи выдавали себя за британцев и американцев распространяя дезифнормацию

В Facebook заявили, что они удалили из Instagram и соцсети 82 профиля, группы и страницы, что были зарегистрированы в Иране и позиционировали себя как постоянные жители Великобритании и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что посты на аккаунтах были направлены на распространение тем межрасовых отношений, оппозиционной деятельность и иммиграции. Основной аудиторией были люди с либеральными взглядами. На одной из страниц в Facebook было более миллиона подписчиков.

Некоторые из публикаций были направлены на оказание влияния на результаты предстоящих выборов в США. А также присутствовали посты, что были посвящены американской политике на Ближнем Востоке.

В Facebook сообщили, что они усилили контроль над подлинностью аккаунтов перед промежуточными выборами. Вопросом кибербезопасности заняты более 20 тыс. сотрудников.

Напомним, Facebook удалил 652 страницы, которые связаны с Ираном и РФ. В компании заявили, что ими было удалено ряд страниц, аккаунтов и групп за согласованные недостоверные действия в социальных сетях Facebook и Instagram.